Jorge Jesus - Cátia Luís / Benfica

Jorge JesusCátia Luís / Benfica

Publicado 24/04/2022 14:19

Rio - Jorge Jesus pode voltar em breve ao futebol. De acordo com o portal turco “Fanatik”, o Fenerbahçe, que já teve uma oferta recusada pelo treinador, insistirá na contratação e deve fazer uma nova proposta em breve.

Segundo o veículo, o presidente do Fenerbahçe, Ali Koç, deve viajar a Portugal no meio desta semana em busca de um acerto. Quem também estaria na mira do time de Istambul é Joachim Löw, ex-técnico da seleção da Alemanha.

Jorge Jesus está sem trabalhar desde que deixou o Benfica, no fim do ano passado. Na última semana, o ídolo do Flamengo postou uma foto com sua comissão técnica, dando a entender que está decidindo onde irá trabalhar.