Publicado 25/04/2022 18:57

Rio - Após o grande sucesso na luta entre o Youtuber Whindersson Nunes e o pugilista Acelino "Popó" Freitas, mais um confronto envolvendo um lutador profissional e uma personalidade amadora pode ocorrer. Nesta segunda-feira (25), Felipe "brTT" Gonçalves, atleta profissional de League of Legends, fez uma publicação pedindo um adversário para uma luta de boxe. Pouco tempo depois, o medalhista olímpico Esquiva Falcão fez questão de responder a postagem, e disse estar pronto para a luta. Confira:

Estou aqui, vou brincar com os meus brinquedos — Esquiva Falcao (@esquivafalcao) April 25, 2022 Esquiva Falcão ainda repostou o tweet de brTT, fazendo uma pergunta ao atleta seis vezes campeão do Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLOL): "Estou pronto para brincar com você, será que você está pronto para aguentar minha brincadeira?" Esquiva Falcão ainda repostou o tweet de brTT, fazendo uma pergunta ao atleta seis vezes campeão do Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLOL): "Estou pronto para brincar com você, será que você está pronto para aguentar minha brincadeira?"

Vamos brincar.

Estou pronto para brincar com você, será que você está pronto para aguentar minha brincadeira? https://t.co/0ViaMYs1yD — Esquiva Falcao (@esquivafalcao) April 25, 2022 Vale lembrar que Esquiva Falcão não é a primeira pessoa a desafiar brTT para uma luta. No final de 2021, Felipe "brTT" se desentendeu com Lincoln "fnx" Lau, bicampeão mundial de Counter-Strike: Global Offensive, e chegou a marcar a luta com o participante da segunda temporada do reality show "De Férias com Ex Celebs". Vale lembrar que Esquiva Falcão não é a primeira pessoa a desafiar brTT para uma luta. No final de 2021, Felipe "brTT" se desentendeu com Lincoln "" Lau, bicampeão mundial de Counter-Strike: Global Offensive, e chegou a marcar a luta com o participante da segunda temporada do reality show "De Férias com Ex Celebs".