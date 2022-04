Ídolo do Arsenal, Thierry Henry em ação pelo clube inglês - AFP

Publicado 28/04/2022 16:47

Rio - Nas últimas semanas, o nome do atacante Gabriel Jesus, do Manchester City, foi bastante especulado no Arsenal. O francês Thierry Henry, um dos maiores ídolos da história dos Gunners e atual comentarista da CBS Sports aproveitou as especulações para rasgar elogios ao atacante brasileiros. Segundo o ex-atleta, Gabriel Jesus "tem o que um número nove precisa".

"Vimos que ele marcou quatro gols no fim de semana contra o Watford. Quando ele está na área, ele é um dos três que está jogando, ou desde que Sergio Aguero saiu, ele tem esse nove instinto. Ele tem o que o número nove precisa." disse Henry, antes de completar:

"O que eu mais gosto nele é quando pressiona, seja na esquerda, na direita ou no meio, ele não tem problema em se defender nessas situações voltando e ajudando seu time." finalizou o ex-jogador.



Na atual temporada, Gabriel Jesus, de 25 anos, entrou em campo 36 vezes, marcou 12 gols e deu 12 assistências para seus companheiros. Mesmo tendo passado por um longo jejum de gols, o atacante é um dos principais nomes da equipe comandada por Pep Guardiola.