Ex-técnico do Barcelona, Ronald Koeman ironiza situação do clube espanholDivulgação

Publicado 28/04/2022 17:22

Rio - Ronald Koeman ironizou a situação do Barcelona na classificação do Campeonato Espanhol. Em entrevista durante a Koeman Cup, torneio de golfe organizado pelo holandês, o comandante optou por não comparar seu trabalho com o de Xavi, mas fez uma avaliação do clube catalão.



- Claro que melhoraram em alguma coisa, pois contrataram três atacantes, mas não é bom comparar. Quando saí, o Barça estava a oito pontos do Real Madrid. Agora estão quase o dobro. A tarefa de Xavi é tão complicada quanto a que eu tive. É a situação do clube, não podemos mentir.

O holandês pediu apoio para Xavi, mas afirmou que nem tudo está nas mãos do treinador, uma vez que a situação do clube blaugrana não é estável.



- A verdade é que a situação do Barcelona é a mesma que quando eu estava. Mudar um treinador nem sempre significa melhoras. O único que peço é que apoiem Xavi. Um técnico não é culpado. Que deem o apoio que eu não tive. Espero que o presidente tenha aprendido e apoie Xavi. A situação do clube me dá tanta pena que dói.



Demitido do Barcelona em outubro de 2021, Ronald Koeman irá assumir a Holanda a partir do próximo mês de janeiro. O comandante irá assumir o lugar de Louis van Gaal, que irá dirigir a Laranja Mecânica durante a Copa do Mundo do Qatar.