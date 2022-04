Gerson - Reprodução

GersonReprodução

Publicado 28/04/2022 17:11

Rio - O volante Gerson vive a sua melhor fase desde a sua chegada no Olympique de Marselha. O brasileiro, que teve um começo bem conturbado na equipe, passou a ser um dos nomes de confiança do tecnico Jorge Sampaoli. O jogador, inclusive, não vem agradando apenas o treinador, e sim os torcedores e a imprensa local.

O jornal "L'Équipe" rasgou elogios ao atleta, dizendo ser "indispensável" para o elenco do clube francês:

"Seu começo hesitante não convenceu. As críticas então aumentaram de observadores, torcedores e até de parte do vestiário. Mas Sampaoli o manteve no time, independentemente do ceticismo do ambiente, independentemente das repetidas mudanças de humor do jogador nos treinos ou nas partidas."

O jornal também destaca a versatilidade de Gerson, que chegou a mudar de posição diversas vezes desde que chegou ao Olympique de Marselha.

"Sua versatilidade é uma das chaves para seu retorno à tona. Sampaoli acabou por fazê-lo aceitar esta filosofia particular de jogo, mostrando-lhe que outros jogadores (Rongier, Payet ou Kamara) também jogavam mudando de posição. Mais pacífico, mais afiado também, Gerson encontrou um segundo fôlego e, com atuações mais convincentes, extinguiu o debate a seu respeito. A ponto de ter se tornado um dos jogadores essenciais deste Olympique de Marselha", acrescentou o L'Équipe.

Na atual temporada, Gerson entrou em campo em 42 oportunidades, marcou sete gols e deu nove assistências para seu companheiros.