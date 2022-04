Lázaro marcou o terceiro gol do Flamengo na vitória sobre a Universidad Católica - Gilvan De Souza / Flamengo

Publicado 29/04/2022 12:52 | Atualizado 29/04/2022 13:49

Minutos depois de o Flamengo pedir um basta e cobrar "medidas severas", a Universidad Católica pediu ajuda, através das redes sociais, para identificar torcedores que foram flagrados cometendo atos de vandalismo, com pedras e sinalizadores atirados, e racismo em direção à torcida rubro-negra. Os episódios ocorreram durante o jogo pela Libertadores, no Estádio San Carlos de Apoquindo, em Santiago, no Chile. O Fla venceu por 3 a 2.

"Precisamos identificar os responsáveis por esses eventos. Não podemos tolerar esse comportamento miserável em nosso estádio. Precisamos da sua ajuda anonimamente para identificar esses sujeitos. Nos escreva, confidencialmente, para [email protected] e vamos acabar com isso!", escreveu a Católica em seu perfil oficial no Twitter, em cima da postagem do Fla. Confira:

Necesitamos identificar a los responsables de estos hechos. No podemos tolerar estas conductas miserables en nuestro estadio. Necesitamos tu ayuda de manera anónima para identificar a estos sujetos. Escríbenos con confidencialidad a [email protected] y acabemos con esto! https://t.co/DAscRH971r — Universidad Católica (@Cruzados) April 29, 2022

Um torcedor chegou a imitar um macaco em direção à torcida do Flamengo. A Conmebol deve se pronunciar ao longo desta sexta-feira (29).