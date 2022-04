Mbappé mais uma vez foi o destaque do PSG - Patrick HERTZOG / AFP

29/04/2022

Um dia após ser "confirmado" para a próxima temporada no Paris Saint-Germain pelo técnico Maurício Pochettino, Mbappé mostrou que ainda está muito ligado no Campeonato Francês. Principal jogador na campanha da conquista antecipada, o atacante brilhou em um elétrico empate por 3 a 3 em visita ao Estrasburgo, nesta sexta-feira, no Estádio La Meinal.



Mbappé foi o nome do PSG no duro jogo. Depois de o campeão sair em desvantagem com gol logo aos três minutos, de Gameiro, os torcedores franceses viram mais uma apresentação de gala de menino prodígio. Foram dois gols e uma assistência para aumentar ainda mais as marcas da melhor temporada pelo clube.



Em 32 partidas disputadas no Francês, Mbappé subiu para 23 gols e é o artilheiro absoluto do PSG. Também colocou mais uma assistência para a conta. O passe para Hakimi fazer 2 a 1 foi o 14° preciso para um companheiro anotar.



Nos últimos 10 jogos, Mbappé tem impressionante marca de 1,2 gol por aparição. Balançou as redes 12 vezes e ainda distribuiu sete assistências. É o líder do time nos dois quesitos, mostrando-se imprescindível mesmo com Messi e Neymar a seu lado. O brasileiro foi quem o serviu no gol de empate. Belo passe entre os marcadores e toque para desviar do goleiro.



Hakimi virou e, no segundo tempo, Mbappé novamente não desperdiçou. O terceiro gol foi um presente do defensor, que tentou recuar para o goleiro de longe e serviu o francês. O camisa 7 arrancou e bateu no canto, sugerindo que o resultado estava definido com 20 minutos para o apito final.



Contudo, os mandantes não desistiram e reagiram na reta final para carimbar a faixa do campeão. Verratti anotou contra, o PSG não soube segurar a vantagem e viu o bravo Estrasburgo buscar uma igualdade improvável de 3 a 3 nos acréscimos.