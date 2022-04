Presidente da Ferj, Rubens Lopes ficará até 2026 - Úrsula Nery / Agência FERJ

Publicado 29/04/2022 18:31 | Atualizado 29/04/2022 19:49

Na presidência da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) desde 2007, Rubens Lopes foi reeleito para mais um mandato de três anos a partir de abril de 2023. O dirigente foi o candidato único no pleito e ficará até 2026.

Rubens Lopes não poderá se candidatar na próxima eleição, já que lei sancionada pela ex-presidente Dilma Rousseff em 2016 limitou as reeleições de dirigentes esportivos. Desta maneira, completará 19 anos no comando da Ferj, três a menos do que seu sucessor Eduardo Viana, o Caixa D´Água.



Na eleição da tarde desta sexta-feira, Rodolfo Landim, do Flamengo, e Mário Bittencourt, do Fluminense, foram os presidentes dos quatro grandes clubes do Rio a comparecer na sede da federação.