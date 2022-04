Jogadores do Chelsea vivem momento de incerteza no clube - Darren Walsh/Chelsea FC via Getty Images

Publicado 29/04/2022 19:45

O processo de venda do Chelsea está perto do fim. É o que garante o jornal inglês 'Telegraph', que publicou o acerto com o empresário americano Todd Boehly, dono dos times de basquete Los Angeles Lakers e de beisebol LA Dodgers. A proposta superaria os 3,5 bilhões de libras (aproximadamente R$ 21,7 bilhões).



O grupo de Boehly conta também com o roteirista Jonathan Goldstein e o empresário suíço Hansjörg Wyss. Eles superam outros interessados como Martin Broughton, que tinha o piloto Lewis Hamilton e a tenista Serena Williams entre os investidores, e Stephen Pagliuca.



Nos últimos dias, Jim Ratcliffe teria oferecido um valor maior, de 4,25 bilhões de libras (R$ 26,3 bilhões), mas fora do prazo para as propostas de compra e por isso não pôde entrar na disputa.



Até o momento o Chelsea e o banco responsável pela venda não confirmaram a informação do jornal inglês. O clube mudará de dono após o magnata Roman Abramovich se afastar devido à série de sanções impostas pelo governo britânico a oligarcas russos por causa da invasão da Ucrânia.