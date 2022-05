GP de Miami - Divulgação/F1

Publicado 05/05/2022 19:50

Rio - O estreante Grande Prêmio de Miami da Fórmula 1 será realizado neste final de semana, e promete trazer altas emoções. Com a chegada do GP, alguns pilotos começaram a divulgar os capacetes que utilizarão nesta etapa do Circuito Mundial.

O primeiro a compartilhar a imagem de seu capacete foi Lando Norris, da McLaren. O britânico trouxe um design inovador, inspirado em uma bola de basquete, por conta do alto sucesso da NBA nos Estados Unidos. A pintura foi feita por Jens Murer, que já trabalhou com Michael Schumacher e até mesmo o brasileiro Felipe Massa.

Capacete de Lando Norris, da McLaren Reprodução/Twitter

Max Verstappen, atual campeão do mundial de pilotos, também divulgou as imagens de seu capacete. Também com pintura de Jens Murer, o acessório conta com detalhes em rosa e azul, fazendo referência as praias de Miami e a série "Miami Vice". Max, inclusive, disse que este é um dos seus capacetes favoritos.

Capacete de Max Verstappen, da Red Bull Racing Reprodução/Twitter

O espanhol Fernando Alonso também apostou no rosa e no azul, mas com um tom mais "neon". A pintura do capacete do experiente piloto foi feita por Bell Helmets.

Capacete de Fernando Alonso, da Alpine Reprodução/Twitter

O chinês Zhou Guanyu usou e abusou das cores. Misturando sua paixão pelo basquete com as diversas artes das ruas de Miami, o capacete do piloto é predominantemente na cor azul-ciano, e conta com o número 24 estampado. Vale lembrar que este é o número que o chinês corre na Fórmula 1, e foi escolhido em uma homenagem a Kobe Bryant.

Capacete de Zhou Guanyu, da Alfa Romeo Reprodução/Twitter