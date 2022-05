Paulo André ao lado de Gaules e de seu irmão - Reprodução

Publicado 05/05/2022 20:04

Rio - O velocista Paulo André Camilo, vice-campeão da 22ª edição do Big Brother Brasil, realizou um de seus sonhos nesta quarta-feira (04). Fã assumido de Alexandre "Gaules" Borba, P.A. teve a oportunidade de visitar a casa do streamer, e compartilhou o momento nas redes sociais. Confira:

"Eu estou indo realizar mais um sonho, estou indo conhecer uma pessoa muito especial, uma pessoa na qual eu aprendi muito que é o Gaules. Tô nem acreditando que estou indo de encontro com ele porque da mesma forma que eu fiz parte da vida de vocês durante 3 meses, o Gaules faz parte da minha vida. Principalmente na pandemia, eu via muito ele, acompanhava e com certeza vou realizar um sonho. Quem não o conhece, já começa a acompanhar a vida dele, ele é um gamer, um dos maiores streamers do mundo, a história de vida e os ensinamentos dele são incríveis", disse o vice-campeão do Big Brother Brasil.

Após o encontro, tanto Paulo André quanto Gaules trocaram mensagens de carinho na redes sociais.

Mais um sonho realizado

Sem palavras @Gaules.. te amo — Paulo André (@iampauloandre) May 4, 2022

Hoje recebi os irmãos @iampauloandre e Matheus aqui em casa

Que prazer ter vocês aqui em casa! pic.twitter.com/9yUKbyhKov — Gaules (@Gaules) May 4, 2022 "Ele é diferenciado. Hoje tive o prazer de conhecer pessoalmente o irmão Paulo André! Ele é iluminado demais", comentou Gaules.

Vale lembrar que Paulo André chegou a citar o streamer em um Raio-X realizado dentro da casa do Big Brother Brasil. Na época, Gaules retribuiu o carinho e disse que torcia para o velocista ser o campeão do reality show.