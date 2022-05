O jogador de rúgbi Kelly Meafua, da equipe Montauban Sapiac, tinha 32 anos - Divulgação/Montauban Sapiac

Publicado 07/05/2022 11:56

O que era para ser uma comemoração virou tragédia. O jogador de rúgbi Kelly Meafua, da equipe Montauban Sapiac, morreu após em um rio ao comemorar a vitória de seu time contra o contra o Narbonne, pela segunda divisão francesa do esporte. Ele tinha 32 anos e deixa esposa e filhos.



O clube lamentou a morte do atleta e ainda revelou que um companheiro tentou salvá-lo ao pular no Rio, mas também precisou ser socorrido ao sofrer hipotermia. O nome não foi divulgado, mas recebeu alta do hospital na manhã deste sábado.



Segundo o jornal La Dépêche, Kelly Meafua foi para uma boate na cidade de Montauban e, na saída de madrugada, quando estava na Ponte Viex, resolveu pular no rio Tarn.