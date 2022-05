Ronaldo Fenômeno - Gustavo Guimarães Aleixo / Cruzeiro

Publicado 13/05/2022 18:14

Rio - Dono de 90% da SAF do Cruzeiro, Ronaldo Fenômeno será o primeiro convidado do programa "Dia de Jogo", criado por Tiago Leifert, que será lançado neste domingo (15), às 15h, no canal Betfair, no YouTube. A informação é do jornalista Diego Garcia, do portal "UOL".

A nova atração de Leifert, que será o diretor artístico do programa, terá foco no futebol e apostas esportivas. Desde a saída da Rede Globo, em setembro de 2021, o jornalista tem se envolvido com narrações em plataformas de streamings e projetos na internet.

O ex-apresentador do Big Brother Brasil teve o auxílio da agência Ogilvy e de sua produtora Supernova na criação do projeto. Além disso, contará com o time de apresentadores: Cássio Barco, ex-Globo, a jornalista Bibi Molina, o analista de desempenho Thomaz Freitas e o influenciador digital Edu Semblano.