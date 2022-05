Téo José - Divulgação/ Gabriel Cardoso SBT

Publicado 13/05/2022 18:13 | Atualizado 13/05/2022 18:14

O SBT, canal que foi a casa das últimas três edições da Libertadores, perdeu os direitos de transmissão para a Globo, nesta quinta. Um dia após a bomba estourar, o LANCE! conversou de forma exclusiva com o narrador Téo José, que foi contratado em 2020 assim que a emissora de Silvio Santos comprou os direitos que ficaram livres no mercado após a quebra de contrato da Globo.



O narrador seguiu sua vida normal nesta sexta-feira. De folga, ele bateu um papo com a reportagem por telefone enquanto almoçava em um restaurante paulista e exaltou o trabalho feito pelo SBT, sem deixar de comentar o que espera da competição nos próximos anos.



"A gente vai fazer a mesma coisa que com a Libertadores da América que chegou agora no topo em termos de disputa de direitos, valores e interesse. Espero que quem ficou com ela faça o mesmo trabalho por que a gente deixou ela em um patamar bem alto. A prateleira tá alta. Eu espero que eles mantenham na prateleira alta. E vamos fazer o mesmo com a Sul-Americana."

Apesar de perder os direitos para a Globo, o comunicador destacou que tem muita emoção para transmitir até o final desta temporada. A Libertadores se encaminha para a fase mata-mata e alguns times brasileiros já estão confirmados.



Neste momento, Téo fez questão de exaltar a trajetória do SBT na competição desde 2020 e afirmou, sem falsa modéstia, que a emissora fez a melhor cobertura de uma final de Libertadores na TV aberta brasileira. Em 2021, no duelo entre Palmeiras e Flamengo, a equipe de pré-jogo capitaneada por Benja entrou no ar uma hora e meia antes da partida. Ele ainda citou os novos donos dos direitos da competição.



"A saída da Libertadores não aconteceu ainda. Temos um campeonato lindo pela frente. Estou sentindo que vai sair mais uma final brasileira. As duas últimas foram no SBT. A melhor cobertura em TV aberta foi a gente que fez: essa última entre Flamengo e Palmeiras. Nunca uma emissora fez o que a gente fez, ficar tanto tempo no ar antes, durante e depois e com conteúdo", afirmou.

"Então eu quero fazer melhor do que a gente fez nesse ano. E que as outras emissoras mantenham o mesmo nível pois o torcedor merece o que a gente está fazendo", concluiu.

"Aproveitamos para agradecer pela oportunidade de estarmos realizando sua transmissão até o final deste ano, com alta qualidade, tendo assumido esse direito num momento delicado para a Conmebol, na certeza de que trabalhamos incansavelmente para sua valorização, o que certamente permitiu o aprimoramento da concorrência para esse próximo ciclo", emendou.

O SBT assumiu a Libertadores em um momento delicado para a Conmebol, quando a Globo decidiu romper o contrato após o estouro da pandemia da Covid-19. O SBT fez proposta para assumir a competição até o fim do ciclo atual, quando tentou a renovação para o próximo, sem sucesso.



Após uma longa briga na justiça, a Globo acertou suas pendências com a Conmebol e até aceitou termos inéditos para voltar a ser considerada como opção pela entidade que, no final das contas, foi a maior vencedora dessa licitação, conseguindo arrecadar na casa dos bilhões de reais, contando as negociações com todas as empresas.