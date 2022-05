Felipão é o novo técnico do Athletico-PR para a sequência da temporada - José Tramontin/Athletico

Publicado 13/05/2022 18:06

Rio - Após bater o Tocantinópolis pela Copa do Brasil, o Athletico volta a campo pelo Brasileirão e o adversário da vez é o Fluminense, em Volta Redonda. Para a partida fora de casa, o técnico Luiz Felipe Scolari, recém-contratado, levará máxima para encarar o Tricolor longe de Curitiba.

A expectativa é de mais uma boa exibição do Furacão neste início de trabalho sob o comando do treinador pentacampeão do mundo. Felipão vem resgatando o bom futebol da equipe paranaense.



Depois do Campeonato Brasileiro, o Athletico volta a campo no meio de semana, quando encara o Libertad, em jogo decisivo por uma vaga na próxima fase da Libertadores.

Confira a lista dos relacionados:



1) Abner



2) Anderson



3) Bento



4) Canobbio



5) Christian



6) Cuello



7) Dedé



8) Erick



9) Hugo Moura



10) Khellven



11) Léo Linck



12) Marlos



13) Matheus Felipe



14) Matheus Fernandes



15) Nico Hernández



16) Orejuela



17) Pablo



18) Pablo Siles



19) Pedrinho



20) Pedro Henrique



21) Pedro Rocha



22) Vitinho



23) Vitor Bueno



24) Vitor Roque