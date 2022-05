Sadio Mané entra na mira do Bayern - Foto: Divulgação/AFP

Publicado 13/05/2022 20:50

Rio - A próxima janela de transferências, em julho, será bastante movimentada para o Bayern de Munique, da Alemanha. Com a provável saída do centroavante Robert Lewandowski, a diretoria iniciou o monitoramento no atacante Sadio Mané, do Liverpool, da Inglaterra. A informação é do jornal alemão "Bild".

O contrato de Lewandowski com o Bayern encerra apenas em junho de 2023. Por outro lado, apesar do presidente do clube, Herbert Hainer, ter afirmado que o centroavante vai cumprir o contrato, a diretoria alemã começou a cogitar que não teria condições para manter o veterano polonês.

Além disso, o agente do centroavante, Pini Zahavi, afirmou que Lewandowski se recusa a estender o contrato com o Bayern e que pretende encontrar uma forma para deixar o clube neste verão europeu. Sabendo disso, a diretoria alemã aumentou a pressão após o atleta manifestar o interesse em rescindir o contrato.