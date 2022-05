James Rodríguez revela pedido inusitado de brasileiros na Copa de 2014 - Foto: Divulgação/AFP

Publicado 13/05/2022

Rio - O meia James Rodríguez, do Al-Rayyan, do Catar, revelou um pedido inusitado de brasileiros em um jogo da Copa do Mundo de 2014. Durante uma transmissão ao vivo na Twitch, o jogador colombiano de 30 anos admitiu que antes do confronto das quartas de final entre Brasil e Colômbia, alguns torcedores pediram para que a seleção colombiana eliminassem a equipe do até então técnico Luis Felipe Scolari.

"Eles não queriam (ganhar a Copa), era uma questão política", revelou James Rodríguez na 'Twitch', afirmando que alguns brasileiros estavam insatisfeitos com a equipe de Felipão e também com a situação no país.

Por outro lado, o Brasil venceu a Colômbia por 2 a 1 e avançou para a semifinal da Copa do Mundo. No entanto, o próximo jogo foi contra a Alemanha, e a partida terminou com uma goleada histórica dos alemães por 7 a 1, no Mineirão.