Daniel Alves retornou ao Barcelona nesta temporada - Foto: Divulgação/Barcelona

Daniel Alves retornou ao Barcelona nesta temporada Foto: Divulgação/Barcelona

Publicado 14/05/2022 11:55 | Atualizado 14/05/2022 11:58

Rio - O lateral-direito Daniel Alves tem contrato com o Barcelona até o fim da temporada europeia e a sua permanência no clube espanhol não é certa. De acordo com informações do portal "globoesporte.com", ele poderá voltar ao futebol brasileiro para defender o Athletico-PR.

O jogador tem um bom relacionamento com o presidente do Furacão, Mario Cesar Petraglia. Quando deixou o São Paulo, Daniel Alves recebeu uma proposta do Fluminense, mas também chegou a negociar com a equipe de Curitiba. O acerto não aconteceu, mas houve aproximação.

De acordo com o site, o desejo de Daniel Alves é seguir no futebol europeu, mas caso sua vontade não se realize, o acerto com o Furacão é uma possibilidade. O lateral, de 39 anos, vem sendo convocado por Tite e tem boas chances de disputar a Copa de 2022.