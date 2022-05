Jorge Jesus - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 14/05/2022 12:30

Rio - O treinador Jorge Jesus prometeu definir o seu destino ainda este mês e de acordo com o jornalista Renato Maurício Prado, do portal "UOL", Fenerbahçe, da Turquia, deverá ser o próximo destino. O português estaria 99% acertado para dirigir a equipe na próxima temporada.

Jorge Jesus não trabalha desde o fim do ano passado, quando foi demitido do Benfica. Ele viajou recentemente ao Rio de Janeiro e em entrevista ao próprio Renato Maurício Prado deixou claro o interesse de voltar ao Flamengo. Porém, os dirigentes do clube carioca descartaram o seu retorno.

Em entrevista ao programa do SporTV, 'Bem, Amigos', Jorge Jesus afirmou ter recebido propostas de três seleções e também do Everton, da Inglaterra, mas acabou rejeitando. Ele disse que se recebesse uma oferta da seleção brasileira iria aceitar.