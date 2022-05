Erling Haaland - AFP

Erling HaalandAFP

Publicado 14/05/2022 13:29

Rio - O atacante norueguês, Erling Haaland, realizou neste sábado o seu último jogo pelo Borussia Dortmund. Negociado com o Manchester City, o artilheiro deixou a sua marca na vitória da equipe sobre o Hertha Berlin por 2 a 1. O clube alemão aproveitou para se despedir do atacante com agradecimentos.

What a ride! Thank you, Erling! pic.twitter.com/uXcRiGBGDh — Borussia Dortmund (@BlackYellow) May 14, 2022

Haaland, de 21 anos, chegou ao Borussia Dortmund no começo de 2020 e em pouco tempo mostrou um faro de gol que impressionou o mundo. Em 89 partidas pelo clube alemão, o norueguês balançou as redes em 86 oportunidades, uma média de quase um gol por partida.

O valor estimado que será pago pelo clube inglês ao Borussia é entre 60 e 75 milhões de euros (R$ 325 e 406 milhões). No entanto, o City deve gastar muito mais na operação com bônus para o jogador, além das comissões dos agentes. Haaland deve receber o maior salário do elenco no clube, ao lado de De Bruyne: 375 mil libras (R$ 2,3 milhões) por semana.