Estrela de reality show estreia como lutadora de boxe - Foto: Reprodução/The Sun

Estrela de reality show estreia como lutadora de boxeFoto: Reprodução/The Sun

Publicado 18/05/2022 17:41

Rio - A estreia de Arabella Del Busso no boxe foi marcada com uma situação inusitada, no último sábado (14), pelo evento "Pretender to Contender", no Melbourne Pavilion, na Austrália, para enfrentar a influenciadora Papi Katarina. Na ocasião, a estrela de reality show abandonou o uso do short esportivo tradicional e utilizou um com fendas, no qual dava para ver que estava usando calcinha fio dental.

Além disso, Arabella entrou no ringue com um conjunto branco com estampa de onça personalizada. Apesar disso, ela conseguiu ter destaque na luta inaugural após um ano de treinamento. Del Busso ganhou a luta de três rounds contra Katarina por unanimidade na decisão dos juízes.

Além disso, a entrada de Del Busso marcou também o evento. Na ocasião, a lutadora foi carregada para o ringue em cima de um trono, que estava sendo levado no ombro de três homens. Logo na sua passagem, a celebridade já tinha aparecido apenas de lingerie preta.

A estreia de Del Busso seria em dezembro, mas a lutadora foi eliminada do card. A luta contra a ex-modelo Kate McLaren foi cancelada após uma discrepância de peso significativa entre elas.