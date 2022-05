Copa do Mundo do Catar será disputada entre os dias 21 de novembro e 18 de dezembro - Divulgação

Publicado 19/05/2022 10:42

A Fifa anunciou nesta quinta-feira os 36 árbitros e 69 auxiliares para a Copa do Mundo do Catar. E o Brasil terá ao todo sete representantes. Raphael Claus e Wilton Pereira Sampaio apitarão os jogos, com Neuza Inês Back, Bruno Boschilia, Rodrigo Figueiredo, Bruno Pires e Danilo Simon completando os representantes brasileiros.

É a primeira vez desde a Copa de 1950, no Brasil, que o país terá mais de um árbitro. Sampaio já trabalhou na Rússia, em 2018, como assistente de vídeo. Por outro lado, não há nenhum representante brasileiro entre os 24 que cuidarão do VAR.



Já Neuza é a primeira mulher do país escalada para trabalhar como assistente na Copa do Mundo masculina. Além dela, haverá três árbitras (a francesa Stéphanie Frappart, a ruandesa Salima Mukansanga e a japonesa Yoshimi Yamashita) e mais duas assistentes (mexicana Karen Díaz Medina e a americana Kathryn Nesbitt).



"Escalamos árbitras mulheres pela primeira vez na história das Copas do Mundo. Isso conclui um longo processo que começou há alguns anos com o desenvolvimento de árbitras mulheres em torneios juvenis e de adultos da Fifa. Enfatizamos que é a qualidade que conta para nós, e não o gênero", afirmou Collina.

