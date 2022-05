Zagueiro pede desculpas por publicações homofóbicas após o colega de time, Jake Daniels (foto), se assumir gay - Foto: Divulgação/Blackpool

Zagueiro pede desculpas por publicações homofóbicas após o colega de time, Jake Daniels (foto), se assumir gayFoto: Divulgação/Blackpool

Publicado 18/05/2022 20:25

Rio - O atacante Jake Daniels, do Blackpool, assumiu ser homossexual no início da semana na Inglaterra. Após declaração do jogador, vasculharam as redes sociais de um companheiro de equipe do jovem de 17 anos, e acharam publicações homofóbicas. Os posts são de Marvin Ekpiteta, feitos em 2012 e 2013, quando o zagueiro ainda tinha 17 anos. Após as mensagens antigas viralizarem, o defensor foi às redes sociais se desculpar.



- Quero me desculpar sinceramente pela linguagem ofensiva e completamente inadequada que usei e pelos sentimentos que expressei. Como jogador de futebol, e nos anos que passei no trabalho, antes de me tornar jogador profissional, tive a sorte de ter trabalhado com uma ampla e diversificada gama de pessoas. Ao longo desse período, desenvolvi e cresci como pessoa - iniciou o zagueiro.

- Ontem, fiquei orgulhoso de Jake e de todos os envolvidos no Blackpool FC por um momento extremamente positivo para o futebol como um todo. Estou envergonhado pelos comentários que fiz aos 17 anos, quase uma década atrás, que não refletem de forma alguma os valores que possuo agora ou as crenças que tenho como pessoa ou como companheiro de equipe - continuou.

- Eu assumo total responsabilidade. O futebol precisa ser um lugar onde todos possam se sentir livres para serem verdadeiros consigo mesmos, e estou chateado que os comentários que fiz anteriormente sugerem o contrário. Assumo total responsabilidade por essas postagens e sinto muito - encerrou o zagueiro do Blackpool.