Parreira foi campeão mundial em 1994 - Divulgação

Publicado 18/05/2022 18:49

Rio - Tetracampeão com a seleção brasileira na Copa do Mundo de 1994, Carlos Alberto Parreira foi entrevistado na estreia do podcast "PodCopa", da ESPN. Na ocasião, o ex-treinador comentou sobre a atual fase de Neymar e projetou o desempenho da equipe do técnico Tite no Mundial, no Catar.

"Aos 30 anos, indo para sua terceira Copa, o Neymar é uma liderança positiva para o grupo e pode ser muito importante nessa conquista. Com a experiência dele, o Vini Júnior, Rodrygo, Antony e todos os jogadores mais jovens podem render muito mais. Se é para ganhar a Copa, tem que ter dois ou três jogadores fora de série e o Neymar é um deles", afirmou Parreira à 'ESPN'.

Além disso, Parreira afirmou que Rodrygo, do Real Madrid, pode ser mais um jogador "fora de série" no plantel de Tite. O ex-técnico acredita no potencial do atacante do clube espanhol e diz que tem espaço para ser convocado.

"Vamos descobrir quem serão os outros [fora da série] na Copa. Acredito que o Vini pode ser um deles pelo talento extraordinário que tem, o Coutinho e até mesmo o Rodrygo. Gosto muito dele [Rodrygo], mas sem querer botar pressão no Tite, acredito que ele pode ser muito útil na competição. Até porque não se ganha só com os 11 jogadores, é preciso ter peças que entram e possam contribuir", concluiu.