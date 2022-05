Torcedor dado como morto em confusão entre Querétaro e Atlas pede permissão para ir ao estádio - Foto: Eduardo Gomez/AFP

Torcedor dado como morto em confusão entre Querétaro e Atlas pede permissão para ir ao estádioFoto: Eduardo Gomez/AFP

Publicado 18/05/2022 18:11

Rio - As consequências da partida entre o Querétaro e Atlas, em março deste ano, no México, ainda permanecem. Dessa vez, o torcedor Esteban Hernández Martínez, que foi dado como morto, reapareceu para pedir permissão para ir ao estádio e assistir à semifinal da Liga MX, contra o Tigres.

Torcedor do Atlas, Martínez foi visto em alguns vídeos compartilhados sobre o jogo inconsciente e ensanguentado. Além disso, a mídia local havia divulgado que 15 pessoas morreram após a briga, e ele foi colocado entre as vítimas. No entanto, Razor, como era conhecido, estava vivo, mas em estado grave. Entretanto, ficou em coma por causa das decorrências das lesões, que deixaram sequelas.

"Não me lembro de nada. Lembro que entramos no estádio e pronto, nem os gritos nem a dor. Só pelas fotos que vi. Tudo o que aconteceu me dá vontade de chorar. Estas semanas foram muito difíceis, não estou trabalhando. Faltam duas semanas de terapia. Preciso melhorar o equilíbrio e a fala", disse Martínez ao programa mexicano 'Imagen Noticias'.

Por outro lado, a situação ainda é bastante complicada. Martínez está entre os torcedores que foram banidos das arquibancadas por conta da confusão. Por isso, o torcedor do Atlas pede apoio para voltar a ver o clube.

"O clube não me apoia, nem se lembra de mim. Que a diretoria me convide para o estádio, sem o ID de fã ou a credencial que não consigo entrar", lamentou.