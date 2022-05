Sede da CBF - Lucas Figueiredo/CBF

18/05/2022

Rio - A Série B está em suas rodadas iniciais, mas isso não impede que os clubes briguem nos bastidores e tentem mostrar suas forças.

Ao saber que a CBF autorizou a realização do jogo entre Guarani e Vasco da Gama na cidade de Manaus, Bahia e Sport entregaram uma carta de protesto.



Os clubes entendem que o Vasco terá uma vantagem considerável por ter maior torcida no estádio mesmo sendo ‘visitante’.



A resposta da CBF foi que o Bugre não tem condições de sediar o confronto no Brinco de Ouro da Princesa, que passa por reformas no gramado.



Diante do cenário, a Arena Amazonas foi o local escolhido e vai receber os dois times para o duelo de quinta-feira.