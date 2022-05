Alan Kardec - Divulgação / Chongqing Dangdai

Rio - O atacante Alan Kardec está de volta ao Brasil, mas ainda não definiu o seu destino. Com a janela de transferências fechada, o centroavante só poderia ser inscrito na Série A a partir de julho. Em entrevista ao portal "globoesporte.com", o jogador revelou que tem ofertas de quatro equipes do futebol nacional.

"Regiões Sul e Sudeste (possibilidades atuais). Foram quatro quentes aí. Duas propostas chegaram no dia 9 de abril, e depois quando eu cheguei, meu empresário comentou comigo que tem quatro possibilidades", afirmou.

Kardec, que foi revelado pelo Vasco, e atuou por Santos, Palmeiras, São Paulo e Internacional, não cravou que irá permanecer no país. Porém, disse que essa é a maior tendência no momento.

"A princípio é um 70%/30% (para ficar no Brasil). Porque inclusive, você vê como são as coisas, a janela fechou no dia 12 de abril. No dia 9 chegou uma carta na mesa do diretor que eu tinha uma proposta oficial para voltar ao Brasil. "Não estão conseguindo me pagar? Tem alguém que vai ajudar a me pagar". Enrolaram e deixaram a janela fechar", disse.