Rayan, joia do Vasco, é indicado ao Barcelona - Foto: Daniel Ramalho/Vasco

Rayan, joia do Vasco, é indicado ao BarcelonaFoto: Daniel Ramalho/Vasco

Publicado 19/05/2022 15:02

Rio - O Barcelona demonstrou interesse em contratar atacante Endrick, de 15 anos, e destaque das categorias de base do Palmeiras. Porém, por meio de Deco, responsável por monitorar o mercado brasileiro e indicar promessas ao Barcelona, pode haver uma mudança de ideia, e o Barça estaria cogitando a contratação de uma joia do Vasco.

Rayan Vítor, promessa cruzmaltina, seria a nova mira do clube da Catalunha. O jogador é o atual goleador da categoria sub-17 do clube vascaíno e, de acordo com o jornal espanhol "Sport", o Barcelona já se prontificou para uma possível negociação no lugar do jogador alviverde.

"Considerado uma das principais joias da base cruzmaltina, Rayan destaca por sua potência física, já que mede 1,85m de altura, e também por sua capacidade goleadora e sua polivalência tática", escreveu o jornal, que completou:

"Em 2022, já soma 13 gols em 10 encontros oficiais com o Sub-17 do Vasco. Trata-se de uma atacante canhoto, mais com muitas prestações de futebolista ambidestro, com bons dotes técnicos e muita objetividade na definição.", concluiu.