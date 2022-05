Gabriel Jesus, atacante do Manchester City - Paul ELLIS / AFP

Gabriel Jesus, atacante do Manchester CityPaul ELLIS / AFP

Publicado 19/05/2022 14:46

Rio - A possível transferência do atacante Gabriel Jesus para o Arsenal, pode não acontecer. Os Gunners falharam na missão de conseguir uma vaga na Liga dos Campeões da Europa, e serão obrigados a reduzir o investimento que seria utilizado para a contratação de novos jogadores para a equipe.

Embora a ausência na principal competição de clubes da Europa seja um fator negativo, não é algo determinante no ponto de vista de Gabriel Jesus. Porém, o atacante aguarda propostas de outros clubes do continente, e planeja fechar um acordo longo, com um bom valor financeiro, e que dê mais oportunidade para entrar em campo. A informação é do portal "Goal".

Ainda segundo o jornal, Paulo Pitombeira, empresário do atacante, tem viagem marcada para a Europa neste sábado, para se reunir com a diretoria do Manchester City e falar sobre a saída do atleta brasileiro. Além disso, o empresário se reunirá com as demais equipes interessadas na contratação de Gabriel Jesus.

Além do Arsenal, outro grande clube da Europa cogita a possibilidade de investir no jogador. Trata-se da Juventus, da Itália, que, após a saída de Dybala, busca se renovar ainda mais, e pensa em investir no brasileiro. No entanto, a presença de Vlahovic no elenco do clube pode acabar melando a contratação.

Gabriel Jesus está no Manchester City desde 2016. Na atual temporada, o atacante entrou em campo em 40 oportunidades, marcando 13 gols e dando 12 assistências para seus companheiros.