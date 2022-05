Casimiro Miguel, streamer e jornalista - Reprodução

Publicado 19/05/2022 12:58

Rio - Jornalista da TNT Sports e um dos maiores streamers do Brasil, Casimiro Miguel passou por momentos complicados na madrugada desta quinta-feira (19). Como de costume, o produtor de conteúdo passava os 'Gols da Rodada', quando foi surpreendido por uma punição da plataforma 'Twitch', tirando seu canal do ar.

Poucos momentos depois do ocorrido, 'Cazé', em sua conta no Twitter, explicou o problema. De acordo com a plataforma, a exibição dos melhores momentos da final da Europa League entre Eintracht Frankfurt (ALE) e Rangers (ESC) infrigia a política de direitos autorais.