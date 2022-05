Vini Jr posa com bola do hat-trick que marcou em última partida pelo Real Madrid - Foto: Reprodução/Instagram

Publicado 19/05/2022 11:48

Falta pouco para Vinicius Jr renovar o contrato, inclusive com aumento salário no patamar dos principais jogadores do elenco. O Real Madrid fez uma proposta que agradou o jogador e a assinatura deve acontecer, segundo o site 'Ge', após a final da Liga dos Campeões, dia 28.

Apesar de próximo, o acordo ainda depende de detalhes, que não serão problema. Um dos destaques do time na temporada, Vinicius Jr renovará por mais cinco anos.



O contrato atual é válido até 2024, mas o Real Madrid decidiu se antecipar com a renovação devido ao bom desempenho do ex-Flamengo. Além disso, Vinicius Jr recebe atualmente o salário menor, visto que chegou com 18 anos. Entretanto, ele mudou de status, com 21 gols e 16 assistências em 50 jogos nesta temporada, além de fazer grande dupla com Benzema.