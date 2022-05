Neymar ao lado de Mbappé - AFP

Neymar ao lado de Mbappé AFP

Publicado 19/05/2022 12:44

Rio - O Paris Saint-Germain possui uma ligação com o Catar e, por isso, o elenco viajou ao Oriente Médio para promover um dos patrocinadores da Copa do Mundo. Nessa situação, em uma imagem de Mbappé ao lado de outros jogadores, o craque francês apareceu cobrindo símbolo de parceiro do clube. O gesto foi interpretado nas redes sociais como um ato de protesto, já que os demais atletas estavam com o uniforme "limpo". E, Neymar, por sua vez, defendeu o companheiro de equipe, dizendo que não era o que parecia.

Mbappé tampa patrocinador e causa polêmica nas redes sociais Foto: Reprodução/Twitter

Uma informação propagada no Twitter afirmou que o PSG estaria sugando até o último momento da imagem de Mbappé e que tudo seria válido como pressão. Por outro lado, Neymar foi à público esclarecer o caso, e disse que o amigo apenas utilizou a camisa errada e que decidiu não mostrar a logo para não causar problemas com outro patrocinador. Após o esclarecimento, o jogador brasileiro pediu para que informações falsas não fossem divulgadas.

"Postagem para ganhar like! História sem pé nem cabeça. Simplesmente temos dois uniformes (um com patrocínio e outro sem). Kylian errou a camisa e teve que tampar porque a ação era para outro patrocinador. Não espalhem fake news.", disse Neymar, em resposta, no Twitter.