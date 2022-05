Mbappé pode acertar com o Real Madrid em breve - Patrick HERTZOG / AFP

Publicado 19/05/2022 12:39

Mbappé pode não atuar mais pelo PSG. O atacante não participou do treinamento com o grupo nesta quinta-feira e virou dúvida para o duelo com o Metz, neste sábado, pela última rodada do Campeonato Francês. Como o jogador tem o Real Madrid como possível destino para a próxima temporada, ele poderá não jogar mais pelo clube francês.

O PSG não divulgou um boletim médico informando as condições de seus jogadores. A tendência é que seja veiculado uma informação sobre o quadro de Mbappé até a tarde desta sexta-feira.



Real Madrid e PSG brigam por Mbappé. O clube merengue tem negociações avançadas com o jogador e espera acertar sua contratação. Enquanto o atual time do atacante deseja fechar um acordo pela renovação de contrato.



Mbappé disse já ter decidido sobre seu futuro. Porém, um anúncio oficial só será feito nos próximos dias. A partida contra o Metz marca o fim da temporada no futebol francês.