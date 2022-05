Presidente da Fifa, Gianni Infantino recebeu cobrança - Foto: Geoff Caddick/AFP

Publicado 19/05/2022 13:25

As organizações não-governamentais Anistia Internacional, Human Rights Watch, Football Supporters Europe e Federação Internacional de Trabalhadores cobram da Fifa o pagamento de 400 milhões de dólares (cerca de R$ 2,1 bilhões) aos trabalhadores imigrantes das obras da Copa do Mundo do Catar, por violações dos direitos humanos.



Segundo o grupo, há fortes evidências documentadas de que não houve proteção aos trabalhadores durante as obras, especialmente dos estádios que receberam jogos. Por isso, o presidente da Fifa, Gianni Infantino, recebeu uma carta com a cobrança mínima.



"O futebol internacional pode facilmente se dar ao luxo de fazer a coisa certa aqui. Esta é uma parcela comparativamente pequena do enorme prêmio em dinheiro da Fifa – e forneceria uma compensação real para as graves violações de direitos humanos que sustentam este torneio", disse o diretor-geral da Anistia Internacional, Sacha Deshmukh.



O valor cobrado se aproxima à premiação que será dividida pela as seleções participantes da Copa do Mundo de 2022. A Fifa informou que está analisando a proposta e o catar garantiu que está implementando as reformas trabalhistas necessárias.