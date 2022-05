Raphael Claus e Wilton Pereira serão os árbitros brasileiros na Copa do Mundo - Marcio Mercante / Agencia O Dia

Publicado 19/05/2022 14:37

Wilton Pereira Sampaio será um dos sete árbitros brasileiros no Qatar. No entanto, o profissional de arbitragem tem recebido inúmeras críticas na internet de torcedores após sua convocação para a Copa do Mundo. Vitor Sérgio Rodrigues, comentarista da TNT Sports, detonou a escolha de Wilton e o taxou como 'inimigo do futebol'.



"Wilton Pereira Sampaio, um inimigo do futebol, premiado com o apito numa Copa do Mundo. O mal venceu", escreveu o jornalista.

Segundo Vitor Sérgio, a ida de Wilton Pereira para o Qatar se deve a uma orientação feita por Wilson Luiz Seneme, presidente da Comissão de Arbitragem da CBF.



"Não se enganem dos últimos três jogos em que o Wilton deixou "o jogo correr". Ele fez isso porque o Seneme, ao assumir a comissão, o orientou a agir assim para ir para Copa. Não é o que o Wilton entende de arbitragem", afirmou.

Dentre os 36 árbitros que vão para a Copa do Mundo, dois são brasileiros. Raphael Claus e Wilton Pereira Sampaio vão representar o Brasil no Qatar.

Respondendo um dos comentários na publicação, Vitor Sérgio comparou os profissionais brasileiros e cravou que o Claus está acima do árbitro goiano.



"Claus é umas 200 vezes melhor que ele, até por não querer administrar o jogo para não ter que tomar decisões, como WPS faz o tempo todo."

Além de Wilton Pereira e Raphael Claus, os assistentes Neuza Back, Bruno Boschilia, Rodrigo Figueiredo, Bruno Pires e Danilo Simon, também foram selecionados pela Fifa para representar o Brasil na Copa.