Fábio Sormani Reprodução Internet

Publicado 19/05/2022 14:06

Rio - Ex-companheiro de Fábio Sormani no "Fox Sports Rádio", Mano revelou que não possuía uma boa relação com o jornalista nos bastidores. Em entrevista ao "Flow Sport Club", o atual comentarista do SBT disse que não mantém mais contato com o ex-colega de programa e explicou que os dois se desentenderam algumas vezes na antiga emissora.

"O (Osvaldo) Pascoal é um cara que ainda mantenho contato. Vira e mexe mando mensagem. O Flavinho (Gomes) também, a última vez que falei com ele ia abrir uma pousada ou restaurante na Bahia. O (Felippe) Facincani perdi um pouco do contato, mas é um cara que não tenho nada contra. O (Fábio) Sormani é um cara que não tenho mais contato. Já discuti feio com ele algumas vezes no programa e ficou uma relação fria. As pessoas perguntam se eu voltaria a trabalhar com ele e eu falo que sim porque preciso pagar minhas contas e ele as dele. Mas se eu ligo pra ele? Não. Me faz falta na vida? Também não", disse Mano ao ser questionado sobre a relação com ex-integrantes do programa.

Apesar dos atritos, Mano garantiu que não torce contra Sormani.

"As pessoas muitas vezes confundem essa situação com estar torcendo para o cara se lascar. Óbvio que não. Eu sou da seguinte tese: tudo aquilo que você desejar para o outro, volta para você. Se você torcer contra alguém, além de alimentar um sentimento ruim, você está atraindo uma energia negativa. Independente da minha relação com ele, sei que é um cara que tem família para sustentar. O fato de eu não gostar dele e ele não gostar de mim é uma questão pessoal, mas não posso torcer contra ele", completou.

Mano e Fábio Sormani trabalharam juntos no "Fox Sports Rádio" entre 2014 e 2020. Neste tempo, o programa caiu nas graças do público por seu jeito irreverente e chegou a ser líder de audiência do seguimento no horário.