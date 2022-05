Renato Gaúcho - Alexandre Vidal / Flamengo

Renato GaúchoAlexandre Vidal / Flamengo

Publicado 19/05/2022 13:52

Rio - Anteriormente cotado como possível substituto de Tite no Brasil, após a Copa do Mundo deste ano, o técnico Renato Gaúcho pode comandar outra seleção da América do Sul. De acordo com o jornal argentino "Clarín", o ex-treinador do Flamengo pode assumir a Colômbia.

O também ex-treinador do Flamengo, Reinaldo Rueda foi demitido em abril após ter passagem e campanha fracas nas Eliminatórias, o que deixou o país fora da Copa do Mundo. A Colômbia havia participado dos Mundiais de 2014 e 2018.

A publicação do veículo afirma que a preferência é de um treinador argentino, como Marcelo Bielsa, que deixou recentemente o Leeds, da Inglaterra e está sem clube. Além de Ramón Diaz, que treinou o Botafogo em 2020, e atualmente comanda o Al Hilal.

Em seguida, o texto discorre na possível concorrência de Renato Gaúcho, que está desempregado e interessa aos dirigentes colombianos. Porém, não há mais detalhes com o brasileiro, que aparece apenas como opção. O último clube de Renato foi o Flamengo. Ele dirigiu o Rubro-Negro no ano passado e foi demitido após a derrota na final da Libertadores para o Palmeiras.