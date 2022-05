Torcedor dá cabeçada em jogador na Inglaterra - Foto: Reprodução/Twitter

Torcedor dá cabeçada em jogador na InglaterraFoto: Reprodução/Twitter

Publicado 19/05/2022 15:27 | Atualizado 19/05/2022 15:29

Rio - Robert Biggs, torcedor do Nottingham Forest, da Inglaterra, agrediu o capitão do Sheffield United, Billy Sharp, na última terça-feira (17), com uma cabeçada e ficará preso por pouco mais de cinco meses pela agressão. Além disso, Biggs foi condenado a pagar mais de 700 libras (cerca de R$ 4,2 mil).

Forest fan headbutts Sheffield United’s billy sharp pic.twitter.com/vQ98GP4YNu — Football Fights (@footbalIfights) May 17, 2022

Na ocasião, o Nottingham Forest venceu o Sheffield United nos pênaltis e se classificou à final do playoff da segunda divisão inglesa. No entanto, durante a comemoração, torcedores invadiram o campo do City Ground, entre eles Robert Biggs.

No ato da agressão, Biggs correu em direção de Sharp e deu uma cabeçada no jogador do Sheffield United, que não tinha percebido a aproximação do torcedor e levou quatro pontos em um corte no lábio.

No próximo domingo (29), o Notthingham enfrenta o Huddersfield Town, pela final do playoff para garantir a vaga na próxima temporada da Premier League.