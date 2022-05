Neto - Reprodução

NetoReprodução

Publicado 19/05/2022 15:09

Rio - Constantemente fazendo críticas ao atacante Neymar, o ex-jogador Neto surpreendeu os espectadores do programa "Os Donos da Bola" nesta quarta-feira (19). O apresentador rasgou elogios ao jogador do Paris Saint-Germain, e relembrou o protagonismo que o atleta teve com a camisa do Barcelona, no título da Liga dos Campeões da Europa na temporada 2014/2015.

"Esse Neymar, sou fã incondicional. Um dos maiores jogadores de todos os tempos. Se você tiver igual o que você fez aí, você ganha a Copa do Mundo pra nós. Se você fizer isso, ganha a Copa", comentou o apresentador, que pediu para seu produtor enviasse o vídeo sua fala e o gol marcado pelo atacante na final da Champions League daquela temporada, contra a Juventus. Confira o momento:

Além de Neto, outro grande nome do futebol falou sobre o desempenho do atacante do PSG nesta semana. Na segunda-feira (16), Zico, maior ídolo da história do Flamengo, também comentou sobre Neymar, e disse que o jogador precisa saber lidar com as provocações, e transformar isto num incentivo para melhorar seu desempenho em campo.

"Saiba aceitar as provocações e procure sempre utilizar o espaço que tem de campo, a habilidade que tem e a qualidade técnica para usufruir disso perto do gol", comentou Zico.