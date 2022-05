Presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, e representante da Sixth Street assinaram contrato para exploração do Santiago Bernabéu - Helios de la Rubia / Real Madrid

Presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, e representante da Sixth Street assinaram contrato para exploração do Santiago BernabéuHelios de la Rubia / Real Madrid

Publicado 19/05/2022 15:25

O Real Madrid assinou nesta quinta-feira um acordo com a empresa de investimentos Sixth Street e a de gestão de estádio Legends para exploração do Santiago Bernabéu, que está em reforma. Pelo contrato que valerá por 20 anos, o clube receberá 360 milhões de euros (cerca de R$ 1,87 bilhão).



"Esse acordo nos fortalece em nosso objetivo de seguir incrementando de forma muito significativa as receitas do estádio, tanto com eventos esportivos como de todo o tipo", disse o Real Madrid em nota.



Ainda de acordo com o clube, o valor que receberá poderá ser utilizado como quiser. O Santiago Bernabéu está em reforma desde 2019 e as obras estão previstas para acabar em dezembro deste ano, quando o estádio completará 75 anos.