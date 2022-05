Ronaldinho e Daniel Alves entregam camisa ao Papa Francisco em evento na na Pontifícia Universidade Urbaniana - Tiziana FABI / AFP

Publicado 19/05/2022 16:30

Ronaldinho Gaúcho e Daniel Alves estiveram em Roma, na Itália, e se encontraram com o Papa Francisco durante evento de lançamento do Movimento Educativo Internacional Scholas Occurrente. A rede de escolas católicas nasceu a partir de dois projetos do pontífice na Argentina.



Além dos dois ídolos do Barcelona, o ex-atacante argentino Maxi Rodriguez e o vocalista da banda U2, Bono Vox, participaram do evento na Pontifícia Universidade Urbaniana, próxima ao Vaticano. Jovens que serão beneficiados pela iniciativa também estiveram presentes.



Tanto Ronaldinho quanto Daniel Alves vestiam uma camisa do Movimento Educativo Internacional Scholas Occurrent que continha a frase "Nós jogamos pela paz". Eles posaram para fotos com o Papa Francisco, que estava de cadeira de rodas, como nos últimos dias, devido a uma inflamação no joelho direito.