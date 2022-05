Robert Lewandowski está de saída do Bayern - Foto: Divulgação/AFP

Robert Lewandowski está de saída do BayernFoto: Divulgação/AFP

Publicado 19/05/2022 16:21

Barcelona (ESP) - Lewandowski está de saída do Bayern de Munique. De acordo com o jornal ‘Sport’, o Barcelona acertou com o atacante polonês até 2025 e um anúncio oficial é ‘só questão de tempo’.

Segundo veiculado pelo jornal, os valores da negociação giram em torno de 40 milhões de euros (cerca de R$ 207 milhões), além de um bônus. O atacante de 33 anos chega com o aval do técnico Xavi.



Desde 2014 no Bayern de Munique, Lewandowski tem apenas mais um ano de contrato e havia manifestado o interesse em sair do clube. Segundo a imprensa europeia na última semana, o atacante teria ficado insatisfeito com a diretoria pela insistência na contratação de Haaland, que fechou com o Manchester City.



O craque polonês deixa o clube com grandes números. São 344 gols e 72 assistências em 374 jogos pelo Bayern de Munique.