Narrador da TV Globo - Galvão BuenoFoto: Reprodução/TV Globo

Publicado 19/05/2022 19:20

A caminho da última Copa do Mundo na Globo, Galvão Bueno já tem planos para a vida após o torneio no fim do ano. De acordo com o portal 'Notícias da TV', o narrador vai criar um podcast, o 'Pod Falar, Galvão', no qual se dedicará por completo em 2023. O projeto, contudo, já será lançado na próxima quarta-feira.



Na primeira temporada, Galvão Bueno não receberá convidados e vai dedicar os episódios para contar histórias e causos da carreira como narrador. O programa será disponibilizado no Youtube. Por contrato, que vai até o fim do ano, o narrador só pode aparecer em TV aberta na Globo, e na fechada, no SporTV.

Galvão Bueno não renovará o contrato com a Globo e quer investir no público na internet. O narrador também fechou com a empresa Play9, de João Pedro Paes Leme, ex-jornalista da Globo, até 2026. A emissora carioca, informou através de nota, que prepara uma 'despedida à altura' para o profissional.

"O vínculo fixo de Galvão com a Globo se encerra no fim do ano, após a transmissão da Copa do Mundo do Catar. Será um ano intenso, de muitos desafios, realizações e, certamente, de muita emoção. Galvão é um gênio da comunicação, que reinventou a função de um narrador nas transmissões esportivas. Haverá para sempre na história da TV brasileira o antes e o depois de Galvão. Juntos, estamos preparando uma despedida à altura", escreveu.