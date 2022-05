Ramon Menezes é o novo técnico da Seleção Sub-20 - Thais Magalhães/CBF

Publicado 19/05/2022 18:32

Rio - O treinador Ramon Menezes anunciou, nesta quinta-feira (19), a lista dos jogadores convocados para a Seleção Brasileira Sub-20, que disputará um torneio quadrangular em junho, no Espírito Santo. Na competição, o Brasil enfrentará Uruguai, Equador e Paraguai, no período da próxima data FIFA.

Ao todo, 23 atletas foram convocados para a disputa do torneio. Entre os destaques, estão os atacantes Matheus Nascimento e Marcos Leonardo, do Botafogo e Santos, respectivamente, e o goleiro Cayo Fellipe, do Fluminense.

No dia oito de junho, o Brasil estreia na competição contra o Paraguai, às 20h30 (horário de Brasília). Na segunda rodada, a Seleção enfrentará o Equador, no dia 10, também às 20h30. Fechando a competição, o Uruguai será o adversário da equipe de Ramon Menezes, no dia 12, no mesmo horário.

Confira a lista dos convocados pelo técnico Ramon Menezes para o torneio quadrangular:

Goleiros:



Cayo Fellipe - Fluminense Football Club

Kauê - Sport Club Corinthians Paulista

Mycael - Club Athletico Paranaense



Laterais direitos:

Lucas Kawan - Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense

Vinicius Tobias - Real Madrid Castilla Club de Fútbol

Laterais esquerdos:



Cuiabano - Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense

Patryck - São Paulo Futebol Clube



Zagueiros:



Kaiky Fernandes - Santos Futebol Clube

Lucas Beraldo - São Paulo Futebol Clube

Robert - Sport Club Corinthians Paulista

Weverton - Cruzeiro Esporte Clube



Meio campistas:



Alexsander - Fluminense Football Club

Andrey Santos - Club de Regatas Vasco da Gama

Jader - Club Athletico Paranaense

Juninho - Club Athletico Paranaense

Marlon Gomes - Club de Regatas Vasco da Gama

Arthur - Fluminense Football Club



Atacantes:



Caio - São Paulo Futebol Clube

Kayky - Manchester City Football Club

Marcos Leonardo - Santos Futebol Clube

Matheus Martins - Fluminense Football Club

Matheus Nascimento - Botafogo de Futebol e Regatas

Vitor Roque - Club Athletico Paranaense