Renato Gaúcho - AFP

Renato GaúchoAFP

Publicado 19/05/2022 17:23

Sem clube desde que deixou o Flamengo, Renato Gaúcho tem optado por não assumir nenhum trabalho no momento.



Conforme apurou a reportagem do IG Esporte, o técnico de 59 anos recusou, recentemente, uma proposta de uma equipe dos Emirados Árabes. Os valores chegavam a R$ 50 milhões por três temporadas, algo em torno de R$ 1,3 milhão por mês.

Além do interesse do futebol árabe, Renato também não quis dar avanço em duas ofertas que recebeu de times brasileiros nas últimas semanas.

Com passagem recente pelo Grêmio e Flamengo, Renato enfileirou títulos nos últimos anos, só passando em branco a temporada de 2021.

No comando da equipe Gaúcha, ele foi campeão da Copa do Brasil em 2016, e da Libertadores no ano seguinte. Em 2018 levantou a Recopa Sul-Americana e do Campeonato Gaúcho. O título do estadual também veio em 2019 e 2020.

No Flamengo foi vice da Libertadores, além de ter sido eliminado para o Athletico nas semifinais da Copa do Brasil.