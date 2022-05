Tiago Leifert - Reprodução

Publicado 19/05/2022 17:59

Rio - O apresentador Tiago Leifert recordou as dificuldade que teve quando assumiu o "Globo Esporte" em São Paulo, entre 2009 e 2015. Em entrevista à ESPN, o jornalista destacou a importância de ter conseguido implementar um novo formato à atração, mesmo com muita torcida contra, mas disse que acabou sofrendo muito com as críticas.

"Eu não sei se foi o que eu fui melhor, mas é o que é mais importante pra mim e é aquilo que eu também não gostaria de fazer de novo porque eu acho que já passou, já foi bom e sofri muito. Acho que ali mudou tudo. O GE de São Paulo foi muito difícil de fazer", disse Leifert.

"Eu e a equipe fizemos um trabalho legal. A gente conseguiu segurar lá por muitos anos e contra tudo e contra todos, apesar de toda a torcida contra a gente conseguiu. Mas foi o que mudou a minha vida. Foi o que realmente me colocou no The Voice, que por sua vez me colocou no Big Brother. Mas o começo de tudo, a decolagem é o Globo Esporte São Paulo, sem dúvida nenhuma", completou.