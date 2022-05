Kaio Jorge durante um treinamento da Juventus - Reprodução/Instagram Kaio Jorge

Publicado 20/05/2022 19:45

Rio - O atacante Kaio Jorge, da Juventus, segue na tentativa de se firmar na equipe comandada pelo técnico Massimiliano Allegri. Cria da base do Santos, o atleta, de 20 anos, só entrou em campo em 13 oportunidades, e marcou apenas um gol pela equipe de Turim.

No entanto, Kaio Jorge parece ter conquistado o carinho dos torcedores. Nesta semana, após a vitória da Juventus sobre a Lazio, um grupo de torcedores cercou o carro do atacante, que parou para tirar fotos e dar autógrafos. Com a atitude do atleta, os fãs da equipe acabaram puxando um grito inesperado:

"Quem se importa com Ronaldo se nós temos Kaio Jorge! Kaio Jorge, Kaio Jorge!", diz a letra do canto soltado pelos torcedores, em clara referência à saída de Cristiano Ronaldo no final da última temporada. Confira o momento:

Kaio Jorge ainda está buscando seu espaço na Juventus, mas os fãs já inventaram uma musiquinha inusitada para incentivar o brasileiro:



Kaio Jorge ainda está buscando seu espaço na Juventus, mas os fãs já inventaram uma musiquinha inusitada para incentivar o brasileiro:



"Quem se importa com Ronaldo se nós temos Kaio Jorge? Kaio Jorge, Kaio Jorge!" pic.twitter.com/N51U4hHFjC — Podcast Gringolândia (@gringolandiage) May 20, 2022 O brasileiro, que possui vínculo com o clube até junho de 2026, segue sua preparação para o confronto contra a Fiorentina, no próximo sábado (21), às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Artemio Franchi, casa da equipe de Florença. O confronto será válido pela 38ª, e última, rodada do Campeonato Italiano. A Juventus já garantiu sua vaga na Liga dos Campeões da Europa, e só cumprirá tabela no duelo. No entanto, caso a Fiorentina ganhe e a Atalanta não consiga a vitória, a equipe de Florença garantirá uma vaga na Conference League.