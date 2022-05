Javier Tebas projeta possíveis contratações de Real Madrid e Barcelona - Foto: Divulgação/AFP

Publicado 20/05/2022 20:54

Rio - O presidente de La Liga, Javier Tebas projetou as possíveis contratações de Mbappé para o Real Madrid e de Lewandowski para o Barcelona. Na ocasião, Tebas acredita que o atacante francês seja contratado pelo clube merengue. Quanto ao centroavante polonês, mandatário ainda desconfia se terá uma evolução na negociação com o clube espanhol.

"Acho que ele vai estar no Real Madrid. Porém como um dia é branco e o outro é preto, tudo muda. Mas eu acho que sim. Não pode ser que um clube como o PSG que perdeu 300 milhões de euros com folha salarial de 600 milhões que não gera nem de causalidade, possa quitar a um jogador desse nível, não pode ser", afirmou Javier Tebas.

"Hoje, não. Tem que ocorrer outras coisas que não sei se vão. Os números são muito fáceis, se você tem mais de 500 milhões de despesas dos anos anteriores, tem que recuperá-los para poder contratar sem a norma de 1/3. Como Lewandowski tem um ano no Bayern, entre o que queira cobrar e o que queira levar o Bayern... Me dá a sensação de que hoje não o vejo no Barcelona", completou.

O contrato de Mbappé com o PSG, da França, encerra no final da temporada atual. No caso de Lewandowski, o vínculo ainda tem mais um ano para ser cumprido com o Bayern de Munique, da Alemanha.