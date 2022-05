Autoridades buscam tomar medidas depois de invasões de campo na Inglaterra - Foto: OLI SCARFF/AFP

Publicado 20/05/2022 21:47

Rio - A direção da EFL (Liga Inglesa de Futebol) deve tomar medidas junto com a federação e a Premier League para solucionar problemas com relação às recorrentes invasões de campo nos jogos decisivos ao fim desta temporada, nas últimas semanas.



Segundo o jornal inglês "The Guardian", as três entidades começaram a discutir sobre o problema com o crescimento das invasões. Nesta semana, a EFL disse que apoia uma possível redução na capacidade dos estádios, além de ter levantado a sugestão aos clubes para investir na segurança interna.

A Premier League disse que pediu para os clubes avisarem aos torcedores que invasões de campo são ilegais, durante as partidas decisivas da competição no próximo domingo, envolvendo brigas por título e contra o rebaixamento.

Um torcedor do Nottingham Forest foi preso por 24 semanas após agredir um jogador do Sheffield United durante uma invasão após a vitória de seu time nos playoffs de acesso da segunda divisão.



Na última quinta, também houve caso de agressão durante invasão após a vitória que livrou o Everton do rebaixamento na Premier League. O técnico do Crystal Palace Patrick Vieira foi acusado de dar um chute em um torcedor.