Mbappé, craque da seleção francesa - Patrick HERTZOG / AFP

Mbappé, craque da seleção francesaPatrick HERTZOG / AFP

Publicado 21/05/2022 15:52

Rio - A novela envolvendo o futuro do atacante Kylian Mbappé pode estar próxima de seu final. Segundo alguns veículos de imprensa da Europa, o francês tomou a decisão de permanecer no Paris Saint-Germain, fazendo com que as negociações com o Real Madrid se encerrasem.

O jornalista espanhol Josep Pedrerol, apresentador do programa "El Chiriguito", revelou, neste sábado (21), que conseguiu desvendar uma troca de mensagens entre Mbappé e Florentino Pérez, presidente do Real Madrid. Segundo o comunicador, o atacante já comunicou sua decisão ao mandatário do clube Merengue, que ficou desapontado.

"Comunico a você que tenho decidido a ficar no PSG; quero lhe agradecer pela oportunidade a qual tem me dado de jogar no Real Madrid. Clube do qual eu sou fã desde criança. Espero que seja compreensivo com minha decisão", enviou Mbappé ao Whatsapp de Florentino Pérez.

"Lamento tudo que tem ocorrido nos últimos dias. Interromperam as esperanças que você tinha desde criança", respondeu o presidente do Real Madrid, segundo o jornalista.

Segundo informações do jornal "Marca", da Espanha, Mbappé chegou a ter um acordo verbal com o Real Madrid, e pretendia assinar com o clube Merengue. No entanto, sentiu-se rodeados de pressões políticas vindas do Catar e da França, atentos a tudo que ocorria dentro do PSG, fazendo com que o atleta se preocupasse em não passar a imagem de "traidor" durante o mundial do Qatar.